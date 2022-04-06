IVSA Aydın, 2. Öğrenci Değişim Programı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika
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IVSA Aydın, 2. Öğrenci Değişim Programı'nı gerçekleştirdi

06.04.2022 10:42
IVSA Aydın, 2. Öğrenci Değişim Programı'nı gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın Topluluğu (IVSA Aydın-International Veterinary Students' Association), Polonya Nicolaus Copernicus Ünıversitesi IVSA TORUN ve Polonya Wroclaw Environmental and...

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın Topluluğu (IVSA Aydın-International Veterinary Students' Association), Polonya Nicolaus Copernicus Ünıversitesi IVSA TORUN ve Polonya Wroclaw Environmental and Life Sciences Üniversitesi IVSA Wroclaw Topluluğu üyelerinin katılımıyla dönemin ikinci öğrenci değişim programını gerçekleştirdi.

IVSA Toplulukları öğrenci değişimi çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, Polonya'nın iki farklı üniversitesinden toplam 8 öğrenci, ADÜ ve Veteriner Fakültesi hakkında bilgi edinirken Aydın şehrini ve Veteriner Fakültesinin öğretim yöntemlerini tanıma imkanı buldu. Etkinlik süresince uzman eğitmenler tarafından 'Deney Hayvanlarına Yaklaşım', '3D Yazıcılarla Anatomik Model Hazırlama', 'Özeneksiz Genom Dizilimleri', 'Tavşan ve Guinea Piglerde Ultrasonografi' konularında uygulamalı eğitimler düzenlendi. Ayrıca Selçuk, Şirince, Efes ve İzmir'e kültürel turlar düzenlenirken Tarım İşletmesi, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Sakız Koyun Çiftliği ve İncirliova Deve Çiftliğine teknik geziler düzenlendi.

IVSA Aydın Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Cemil Şahiner, "Öğrenci değişim etkinliklerinin hem eğitim anlamında hem de sosyal ve kültürel etkileşimlerin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu görüyoruz. IVSA Aydın üyeleri bu amaçla çalışmaya devam etme konusunda oldukça istekliler" dedi.

Özellikle hazırlık ve organizasyon aşamasında topluluk üyesi öğrenciler ile birlikte yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Dr. Cemil Şahiner, etkinlik için destekleriyle her zaman yanlarında olan başta ADÜ Rektörlüğü'ne, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile ziyaret sırasında gerçekleştirilen eğitimlerde katkılarını esirgemeyen öğretim üyelerine teşekkür etti.

Öğrenci değişiminin bir sonraki aşamasında IVSA Aydın Öğrenci Topluluğundan 10 üye 24-31 Nisan 2022 tarihleri arasında Polonya Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi'ne iade-i ziyarette bulunacak. - AYDIN

IVSA Aydın, 2. Öğrenci Değişim Programı'nı gerçekleştirdi
IVSA Aydın, 2. Öğrenci Değişim Programı'nı gerçekleştirdi

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Copernicus, Veteriner, Polonya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel IVSA Aydın, 2. Öğrenci Değişim Programı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika


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