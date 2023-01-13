İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin: "Sinan Ateş'in Adı Gökçeadamızda Bir Sokağa Verilecek" - Son Dakika
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İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin: "Sinan Ateş'in Adı Gökçeadamızda Bir Sokağa Verilecek"

13.01.2023 13:52
İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin: "Sinan Ateş'in Adı Gökçeadamızda Bir Sokağa Verilecek"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, geçen ay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in adının ilçede bir sokağa verileceğini açıkladı.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, geçen ay silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının ilçede bir sokağa verileceğini açıkladı.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının bir sokağa verileceğini belirtti. Çetin'in paylaşımı şöyle:

" Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademisyen ve siyasetçi, aynı zamanda 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, rahmetli Sinan Ateş'in hatırasını yaşatmak için adı Gökçeadamızda bir sokağa verilecektir."

Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen günlerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in adının bir sokağa verileceğini belirtti. Çetin'in paylaşımı şöyle:

"Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademisyen ve siyasetçi, aynı zamanda 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş, rahmetli Sinan Ateş'in hatırasını yaşatmak için adı Gökçeadamızda bir sokağa verilecektir."

Konunun gelecek günlerde yapılacak belediye meclisi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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Ünal Çetin, Sinan Ateş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin: 'Sinan Ateş'in Adı Gökçeadamızda Bir Sokağa Verilecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin: "Sinan Ateş'in Adı Gökçeadamızda Bir Sokağa Verilecek" - Son Dakika
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