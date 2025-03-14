İyilik Haftası Başlatılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıldan itibaren her yıl 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. 13 Mart olarak başlatmamızın sebebi de Türkiye Diyanet Vakfı'nın 13 Mart 1975 yılında kurulmuş olması" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Medya Mensupları İftar Programı' düzenledi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Erbaş, "Hangi işi yapıyor olursak olalım iyinin peşinde koşalım" diye konuştu.

"13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız"

Hep iyilik peşinde koşmanın herkesin vazifesi olduğunu belirten Erbaş, "Bu yıldan itibaren her yıl 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. 13 Mart olarak başlatmamızın sebebi de Türkiye Diyanet Vakfı'nın 13 Mart 1975 yılında kurulmuş olması. Yani dün itibariyle tam 50 yaşını doldurdu. Şimdiye kadar nice iyiliklere katkı sağladı Türkiye Diyanet Vakfı. 81 bir ilimizin il müftülüğü 922 ilçemizin ilçe müftülüğü. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı'nın illerdeki ve ilçelerde şubeleridir" ifadelerini kullandı.

"114 ülkeden şu an 3 bin 350 kadar misafir öğrencimiz var"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı iyiliklere anlatan Erbaş, "Nerede mazlum var ne de nerede mağdur var, oralara kadar ulaşan bir vakıf haline geldi. Şu ana kadar 300 bin kadar ülkemizde öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslarından istifade etti. Bugün itibariyle 114 ülkeden şu an 3 bin 350 kadar misafir öğrencimiz var. 11 bini aşkın mezunumuz var. Türkiye'de herhangi bir üniversiteden mezun olup ülkelerine dönüyorlar ve ülkemizin gönül elçiliğini yapıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir kazanım" şeklinde konuştu. - ANKARA