İyilik Hareketi sürüyor - Son Dakika
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İyilik Hareketi sürüyor

13.04.2022 12:49
İyilik Hareketi sürüyor

Kırşehir'de, Sağlık Çalışanları Derneği tarafından geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde başlatılan 'İyilik Hareketi" bu yılda sürüyor.

Kırşehir'de, Sağlık Çalışanları Derneği tarafından geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde başlatılan 'İyilik Hareketi" bu yılda sürüyor.

İyilik Hareketi çerçevesinde dernek çalışmaları üzerinden tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler, Ramazan ayı boyunca destekleniyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Çalışanları Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Özcan, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde çalışma yürüttüklerini ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin resmi makamlarca tespit edilerek desteklendiğini söyledi. Özcan, "Temel gıda ürünü makarna, pirinç, çay, ayçiçek yağı, kuru fasulye, nohut ve un gibi çok kalem temel gıda maddesinin yer aldığı erzak paketleri ile özel marketlerin en azı 300 TL olan hediye çekleri ile ihtiyacı olan aileleri destekliyoruz" dedi.

Derneğin yaptığı çalışmalara, hayırsever vatandaşlarda destek veriyor. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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