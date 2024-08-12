İzmir Aliağa'da Orman Yangını

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(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesi Nemport limanı civarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Aliağa İlçesi Nemport limanı civarında ormanlık alanda saat 14.30'da yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 14.43'te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangını söndürme çalışmalarında müdürlüğe ait helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.