İzmir'de Atık Döküm Skandalı

(İZMİR)- İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'nde bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasına ait tehlikeli atıkların, Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'nde boş bir araziye izinsiz şekilde dökülmesine üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, çevrenin kasten kirletilmesi suçuna ilişkin olarak, iki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında soruşturma başlattı.

İzmir'de Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde dökülmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basında 11.03.2025 tarihinde yer alan 'İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza' başlıklı haberler ile ilgili olarak İzmir'de bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiğine dair bilgilerin tespit edilmesi üzerine, karşısında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 02/01/2025 kurulan Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca iki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.