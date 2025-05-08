İzmir'de İkinci ESHOT Yangını

İzmir'de bir haftada ikinci ESHOT yangını

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde toplu ulaşım aracı ESHOT, alevlere teslim oldu. Geçtiğimiz günlerde Bergama'da da bir otobüsün yandığı öğrenilirken, bir hafta içerisinde ikinci kez otobüsün yanması dikkat çekti.

Sabah saatlerinde Bayındır ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde çıkan yangında, Ödemiş Torbalı seferi yapan kentin toplu ulaşım aracı ESHOT otobüsü bir anda yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, meydana gelen olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir haftada ikinci yangın

Öte yandan geçtiğimiz haftada Bergama'da bir otobüsün de alevlere teslim olduğu öğrenilirken, bir hafta içerisinde ikinci kez ESHOT otobüsü yangını olması dikkat çekti.