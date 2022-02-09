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İzmir'de karla mücadele için yoğun mesai - Son Dakika

İzmir'de karla mücadele için yoğun mesai

09.02.2022 15:10
İzmir'de karla mücadele için yoğun mesai

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin bazı bölgelerinde buzlanma ve kar yağışının artması üzerine harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin bazı bölgelerinde buzlanma ve kar yağışının artması üzerine harekete geçti. Ekipler, 5 ilçede 13 mahallede, tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini tamamladı, 8 ilçede 32 mahallede ise çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışına karşı önlem aldı. Kentin dört bir yanında karla mücadele eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için hızla harekete geçerek, 5 ilçede 13 mahallede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını tamamladı. 8 ilçede, 32 mahallede ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. Ekipler ayrıca, 8 ilçede 19 noktada yolları kontrol etti. 243 personel ile iki vardiya şeklinde yürütülen çalışmalarda 12 greyder, 10 kar küreme ve tuz serim aracı, 20 kamyon, 5 loder ve 5 traktör kepçe kullanıldı.

Tuzlama ve kar küreme çalışması yapılan yerler

Tuzlama ve kar küreme çalışması Bergama'da; Kozak, Çamavlu, Güneşli, Kıranlı mahalleleri, Bornova'da Çiçekliköy, Yakaköy, Evka-3 mahalleleri, Çiğli'de Harmandalı yolu, Karabağlar'da Kavacık, Tırazlı mahalleleri, Menemen'de Turgutlar, Bozalan mahallelerinde yapıldı.

Tuzlama ve kar küreme çalışması devam eden yerler

Bayındır'da Kızılkeçeli, Alankıyı, Çınardibi, Kızılova, Lütuflar mahalleleri, Bergama'da Oruçlar, Yukarıada, Dikizler mahalleleri, Bornova'da Beşyol, Kurudere, Sarnıç, Kayadibi, Eğridere, Çamiçi mahalleleri, Kemalpaşa'da Kamberler, Yenikurudere, Bayramlı, Çınardibi, Ovacık, Beşpınar, Sütçüler mahalleleri ve Spil yolu, Kiraz'da Ören, Cevizli, Altınoluk mahalleleri, Menderes Efemçukuru, Çukurköy mahalleleri, Tire Büyükkemerdere, Dallık, Yemişler, Çukurköy ve Ortaköy mahallelerinde ise tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

İzmir'de karla mücadele için yoğun mesai
İzmir'de karla mücadele için yoğun mesai

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de karla mücadele için yoğun mesai - Son Dakika


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