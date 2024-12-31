İzmir'de Milli Piyango Satıcıları Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Milli Piyango Satıcıları Mağdur

Geniş Video İzle

İzmir'deki milli piyango satıcıları, 'sistem arızası' nedeniyle çeyrek bilet alamadı.

31.12.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tenzile AŞÇI -  Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) – Yeni yıla saatler kala İzmir'deki milli piyango bileti satıcıları, Milli Piyango İdaresi'nden çeyrek bilet alamadılar. Satıcılara 'sistem arızası' gerekçe gösterilirken bayiler, bir günde binlerce lira zarara uğradı. 32 yıldır milli piyango bileti satan Yasemin Zeytinli, "Şu anda elde olan çeyrek biletler de karaborsaya düşecek" dedi.

Yeni yıla saatler kala milli piyango satıcıları son gün şoku yaşadı. Milli piyango satışı için Milli Piyango İdaresi'ne giden bayiler, almaları gereken çeyrek biletleri alamadılar. Milli piyango bileti satıcılarına ise 'sistem arızası' gerekçe gösterildi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan piyango bileti satan Yasemin Zeytinli, bir günde 5-6 bin lira zararı olduğunu söylerken İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak ise "Bu akşam üzeri karaborsaya kadar düşer" dedi.

Zeytinli: "Bugün mağdur olduk"

32 yıldır milli piyango bileti satan Yasemin Zeytinli, çeyrek bilet satışı yapamamasının kendisine binlerce lira zarar demek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İlk defa bu sene böyle bir şey yaşıyorum. Sabah saat 07.00'de gittik bilet alacaktık. 'Sistem arızalı' diye vermediler. Dün telefonlarımıza mesajlar geldi '12.00'ye kadar biletleri alabilirsiniz' diye. Bugün mağdur olduk. Bugün para kazanacaktık, bugün yılbaşı günü.

"Benim bugün zararın en azından 5-6 bin lira"

Ben bin tane bilet alacaktım. 100 tane alan müşterilerimiz var. Hepsini geri gönderdik bugün. Bütün arkadaşlarım bu durumda. 32 yıllık bayiyim ilk defa böyle bir rezalet gördüm. Sadece 14 tane tam biletim var. Onu da insanlar pahalı diye almıyor. Şu anda elde olan çeyrek biletler de karaborsaya düşecek. Bugün belki bin kişi çeyrek bilet için geldi, gitti. Benim bugün zararın en azından 5-6 bin lira."

Çakmak: "Bu akşam üzeri karaborsaya kadar düşer"

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, ise biletlerin karaborsaya düşeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim bayilerimiz limit artışı yaparak bankaya para yatırıyorlar, bunun karşılığında bilet alıyorlar. Limit artışını yaptılar, gittiler sistem çalışmadı. 'Sistem çökmüş' dediler. Bayilere bilet vermediler. Şu anda binlerce bilet içeride denilip yok edilecek. Bu piyasaya sürülseydi devlete yüzde 40'a yakın vergi gidecekti. Devlet burada mağdur oldu, üyelerimiz para kazanamadı. Vatandaşlarımız mağdur oldu.  Bayilerin yüzde 90'ı mağdur oldu. Bu akşam üzeri karaborsaya kadar düşer. Bir biletini 300-400 lira, hatta 500 yüz liraya satıldığı olur. Bunların hepsi yırtılacak biletler. Şu anda bayide para da yok mal da alamadığı için."

"Gerekirse hukuki olarak da yollara başvuracağız"

Sorumluların çözüm bulmasını istediklerini belirten Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

" Aydın, Manisa ve bütün Ege illerinden bayiler gelmişti. Hepsi yol masrafı etkiler, limit artışı yaptılar, İzmir'e geldiler. Sonra bilet alamadılar. Bunun mağduriyetinin sebebini öğrenmek istiyoruz. Yazık değil mi bu milletimizin parasına? Burada yanlışlık kimse onun hesabını vermeli. Biz bunu kabul edemiyoruz. Bununla ilgili de gerekirse hukuki olarak da yollara başvuracağız. Yani kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Bu ülkenin giden parası bizim paramız. Ülkemizin parası. Bayiler niye mağdur olsun? Çok büyük zarar var. Şu anda işte bayi 2 bin tane bilet sattı. Her bilet 150 lira. Son gün 10 bin bilet satan var. O bilet de orada kaldı. Bu mağduriyetimizi kim çözecek bizim?  Biz çözüm istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Milli Piyango Satıcıları Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:38 İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 21:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Milli Piyango Satıcıları Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.