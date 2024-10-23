İzmir'de Okul Çevrelerine Denetim

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İzmir'de okul çevrelerindeki tekel bayi ve büfelere eş zamanlı denetim

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan 357 iş yerine yapılan denetimde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile büro amirlikleri ve dış ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, özellikle okul çevrelerinde faaliyet gösteren tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, büfe gibi iş yerlerine yönelik 18 Ekim günü eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 bin 997 adet elektronik sigara cihazı (puff), 406 adet elektronik sigara likiti, 422 bin 840 adet doldurulmuş makaron, 109 bin 420 adet makaron, 18 bin 485 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 435 adet gümrük kaçağı puro, 71 bin 850 adet sigara sarma kağıdı, 530 kilogram nargile melası, 182 kilogram kıyılmış tütün, ve 6 bin 179 adet cinsel içerikli ürün (hap, jel) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 57 kişiye işlem gerçekleşti.