İzmir'i yine sağanak vurdu - Son Dakika
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İzmir'i yine sağanak vurdu

21.11.2022 14:45
İzmir'i yine sağanak vurdu

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir'in bazı ilçelerinde etkili oldu. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'i yine sağanak vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'i yine sağanak vurdu - Son Dakika
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