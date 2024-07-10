İzmir Menderes'te Orman Yangını

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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 13: 35 sıralarında Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında bulunan yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir orman bölge müdürlüğü ekipleri; 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR