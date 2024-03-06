İzmir Valisi Süleyman Elban: "İzmir'de 2 Ayda 11 Suç Örgütü Çökertildi"

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HABER: ECE AZAK/ KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Valisi Süleyman Elban, ocak ve şubat aylarında il genelinde güvenlik ve asayiş ile ilgili yürütülen çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi verdi. Elban, "Güvenlik birimlerimizin yürütmüş olduğu çalışmalarda ve operasyonlarda ocak ve şubat döneminde 11 tane suç örgütü çökertildi" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliği'nde güvenlik ve asayiş konulu basın toplantı düzenledi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı. Vali Elban, ocak-şubat dönemine ilişkin il geneldeki yapılan çalışmalar ve yürütülen operasyonlarla ilgili Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenliğin ortak verilerini açıkladı. Vali Elban, şunları söyledi:

"Bu yıl ocak ve şubat ayında narkotik suçlarla ilgili 4 bin 880 olay oldu. Bunların 5 bin 786 kişi konuyla ilgili gözaltına alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında ve gözaltına alınan kişi sayısında bir artış var. Dolayısıyla gözaltına alınan kişi sayısı yüzde 18; yaşanan olaylarda ise yaklaşık yüzde 25 artış gözüküyor."

"TRAFİKTE VATANDAŞLARIMIZIN HATA YAPMASINI ÖNLEYİCİ VE UYARICI BİRÇOK ÇALIŞMAMIZ VAR"

Trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili bakanlığın da çok ciddi çalışmaları olduğuna dikkat çeken Vali Elban, "Tüm birimlerimiz ilimizde trafik kazalarının azaltılması, en başta ölümlü, daha sonra da yara almalı olmak üzere tüm trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda da trafikte daha çok yönlendirici insanlarımızın hata yapmasını önleyici ve uyarıcı birçok çalışmamız var. Dolayısıyla bu yılın ilk iki ayında 1 milyon 16 bin araç kontrol edildi. 223 bin araca işlem yapıldı. Kontrol edilen araç sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış var. İşlem yapılan araç sayısında da ise yüzde 61 oranında artışa tekabül ediyor" dedi.

Sahil Güvenlik verilerini paylaşan Vali Elban, "Sahil güvenliğimiz yılın ilk iki ayında 1 bin 667 tekne kontrol etti. Bu teknelerden 319'una işlem yapıldı. Kontrol edilen tekne sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış var. İşlem yapılan tekne sayısında yüzde 37,5 artış görülmektedir" diye konuştu.

"ÇÖKERTİLECEK SUÇ ÖRGÜTÜ SAYISI DA BİTME NOKTASINA GELDİ"

Elban, "Yine güvenlik birimlerimizin yürütmüş olduğu çalışmalarda ve operasyonlarda ocak ve şubat döneminde 11 tane suç örgütü çökertildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış var. Özellikle son 7-8 ayda yürütülen yoğun çalışmalarla her geçen gün artık çökertilecek suç örgütü sayısı da neredeyse kalmadı ya da bitme noktasına geldiğini büyük bir memnuniyetle de ifade etmek isterim. Buna rağmen 11 tane suç örgütü de son iki ay içerisinde ilimizde çökertilmiş durumda. Aranan şahıslarla ilgili bir yoğun bir çalışmamız var. Daha doğrusu sürekli yapılan bir çalışmaydı ama son dönemlerde aranan şahıslarla ilgili daha yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bunlar mahkemelerde mahkumiyet almış ya da bir şekilde yürüyen davalarla ilgili kendilerinin yakalaması olan insanlar. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda da iki aylık dönem içerisinde 13 bin 444 kişi yakalandı; bunların içerisinde 507 kişi 5 yıl ve daha fazla mahkumiyet almış kişiler. Dolayısıyla bu sayı da bizim için önemli. Burada da geçen yılın aynı dönemine göre ocak-şubat dönemine göre yakalanan şahıs sayısında yaklaşık yüzde 21 artış var. Yine beş yılda üzeri mahkum almış şahıs, yakalanan şahıslarda ise yaklaşık yüzde 71 artışı var" ifadelerini kullandı.

Suç örgütleri, suçu önlemeyle ilgili şahıslarla ilgili yapılan çalışmaların yanında suçluların suç işlemek üzere kullandığı suç aletleriyle ilgili de çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Vali Elban, "Bu iki aylık dönem içerisinde silah ve benzeri aletlerle ilgili yapılan çalışmalarda 759 tabanca, 178 tüfek, 4 uzun namlulu silah, 63 kurusıkı, 407 kesici delici alet sayısı 407, 1 bin 596 fişek yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan tabanca sayısında yüzde 29, tüfek sayısında yüzde 52, kurusıkı tabanca da yüzde 3.2, kesici alet ve bıçak sayısında yüzde 58, fişek sayısında da yaklaşık yüzde 23 artış var. Geçen yıl aynı dönemde uzun namlulu silah yakalaması yok. Bu yıl 4 tane uzun namlulu silah yakalanmış durumda" diye konuştu.

"HIRSIZLIK SUÇLARINDA DÜŞÜŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Vatandaşların hayatını en çok etkiyen konulardan birisinin de hırsızlık olduğuna vurgu yapan Vali Elban, "Bu yıl ilk iki aylık dönem içerisinde genel anlamda baktığımızda hırsızlık suçlarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu yapılan arkadaşlarımızın yürütmüş olduğu mücadele, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde tüm hırsızlık suçlarında geçen yılın ocak-şubat dönemine göre yüzde 52 azalış var. Evden hırsızlıkta yüzde 46; iş yerinde hırsızlıkta yüzde 47; oto hırsızlığında yüzde 77; otodan hırsızlıkta yüzde 61; motosiklet ve bisiklet hırsızlığında yüzde 63; yan kesici suretiyle hırsızlıkta yüzde 69 ve açıktan hırsızlıkta da yüzde 49 azalma var. Yine mala karşı işlenen suçlarda da yüzde 30.4 azalma görüyoruz"

112 hattına gelen ihbarla ilgili de verileri paylaşan Vali Elban, "2023 yılında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bağlamında yapılan ihbarlarda, ilimizde 1 milyon 340 bin arama var. Geçen yılın ilk iki ayında 180 bin bu kapsamda 112'yi aramış. Bu yılın ilk iki ayında da 190 bin arama olmuş. Geçen yıla göre çok az artış var" dedi.

Elban, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm güvenlik birimleri çalışanları ile çalışmaların yoğun bir şekilde ara vermeden yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Tüm güvenlik birimindeki arkadaşlarımız 7/24 vatandaşımızın huzuru, güvenliği için onların can ve mal emniyeti için içinde bulunduğumuz seçim süreci de dahil olmak üzere hem seçim kampanyasının sağlıklı bir şekilde yapılması için arkadaşlarımız yoğun bir tedbir alırken öbür tarafta da bu saydığım istatistiklere yansıyan tüm konularla ilgili de çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarımızı ara vermeden yürütüyoruz. Takip ediyoruz. Dolayısıyla hem seçimle ilgili tedbirlerimiz hem de emniyet, asayiş, terör, mafyatik yapılar, trafikle ilgili tüm çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz."