İzmirliler 2025'i Umutla Karşıladı

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(İZMİR)- İzmirliler 2025'i Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Nihat Sırdar 90'lar Kafası" etkinliğiyle karşıladı. Etkinliğe katılan İzmirliler 2024 yılının kötü geçtiğini belirterek yeni yılda ekonominin düzelmesini diledi.

İzmirliler yeni yılı Konak ilçesinde bulunan Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Nihat Sırdar 90'lar Kafası" etkinliğiyle karşıladı. Radyo programcısı Nihat Sırdar, 90'ların unutulmaz parçalarını DJ setinden dinleyen İzmirliler eğlence dolu bir geceyle 2025 yılına girdi.

Kültürpark'taki etkinliğe yoğun ilgi gösteren İzmirliler ANKA Haber Ajansı'na konuşarak yeni yıl dileklerini ifade etti. Esnaf olduğunu belirten Mehmet Çelik, "2024 çok kötü geçti. 2025'te inşallah düzelir. Gerçekten çok kötü. Bu en kötü geçirdiğimiz yıl diyebiliriz esnaf olarak. Gerçekten çok kötü. Yeni yıla dair umutlanamıyorum" dedi.

"Umarım ülke düzelir, ekonomi düzelir"

Esin Dermanlı isimli vatandaş ise "2024 yılı bireysel olarak sakin geçti ülke olarak çok huzursuz ve kötü geçti. Ölümler, tacizler, ekonomi hiç birşey iyi değildi. 2025'ten her zamanki gibi umutluyuz. Umarım iyi olur, önce şu ülke düzelir, ekonomi düzelir, insanların yüzü güler. Güvenli sokaklarda yürüyebiliriz. Önce onu bekliyoruz. Önce huzur ve tabii ki her şey gibi para çok önemli. İnsanlar evlerine, çocuklarına bir şey götürebilsinler" diye konuştu.

"Umarım paralı bir yıl olur"

Üniversite öğrencisi Aslı Ecel ise 2024'ün ekonomik olarak kötü geçtiğini yeni yıldan daha iyisini beklediğini belirterek "2025 yılından ailemin mutluluğunu, sağlığını bekliyorum. Akademik olarak başarı bekliyorum" dedi. Üniversite öğrencisi Rümeysa Karaca da "Üniversite öğrencisi olarak 2024'te ekonomik anlamda çok zorlandık. Onun dışında İzmir'de öğrenci olmak çok güzel. 2025'te daha iyi olmayı umuyorum inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, biraz da umarım paralı bir yıl olur. Umarım bir şeyler değişir artık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmirlilerin Konak ilçesinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de yeni yıla dakikalar kala yoğunluk oluşturduğu görüldü.