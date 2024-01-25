İzmit Belediyesi ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri, İzmit Belediye Meydanı'nda başladı.

Kentteki bal üreticilerini desteklemek, doğal ve katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla İzmit Belediyesi ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri başladı. 4 gün boyunca açık kalacak stantlar, ilk günden büyük ilgi gördü.

Bal üreticileri kendilerini İzmit Bal Günleri'nde vatandaşlarla bir araya getiren İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.