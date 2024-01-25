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İzmit Bal Günleri Başladı

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen İzmit Bal Günleri etkinliği başladı. Bal üreticileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

İzmit Bal Günleri Başladı
25.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:19
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İzmit'te geleneksel hale getirilen bal günleri bu yıl da başladı. Etkinliğin ilk gününde bal üreticileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında her yıl düzenlenen İzmit Bal Günleri etkinliği İzmit Belediye Meydanı'nda başladı. Bal üreticilerini desteklemek ve doğal, katkısız ürünleri vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik bugün başladı. 28 Ocak'a kadar devam edecek etkinliğin ilk gününe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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