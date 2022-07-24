İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural; "Akp'li ve MHP'li Meclis Üyelerine Anlatamadık, Biz de Halka Anlatırız" - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural; "Akp'li ve MHP'li Meclis Üyelerine Anlatamadık, Biz de Halka Anlatırız"

24.07.2022 11:22
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural; "Akp'li ve MHP'li Meclis Üyelerine Anlatamadık, Biz de Halka Anlatırız"

İzmit Belediyes’inin AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kiralama yerine hizmet araçlarının satın alınması için kredi yetkisi isteğini meclis gündeminde sürekli reddetmesi sonrası, bu durumun bilboardlarda sergilemesi ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “AKP’li ve MHP’li meclis üyelerine anlatamadık, biz de halka anlatırız” dedi.

İzmit Belediyes'inin AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kiralama yerine hizmet araçlarının satın alınması için kredi yetkisi isteğini meclis gündeminde sürekli reddetmesi sonrası, bu durumun bilboardlarda sergilemesi ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "AKP'li ve MHP'li meclis üyelerine anlatamadık, biz de halka anlatırız" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in her geçen gün artan enflasyon ve ekonomik belirsizliğin hüküm sürdüğü bu günlerde sabit geri ödeme ile belediyenin hizmet araçlarını geçici kiralaması yerine uzun yıllar masraf etmeden kullanabileceği araçları satın alması ile ilgili kredi yetki talebi, AKP ve MHP'li üyeler tarafından altı doldurulamayan gerekçelerle reddedilmişti. Hürriyet de bu tavrı billboardlar üzerinden İzmit halkına anlattı. Özellikle sosyal medyada kısa sürede büyük ses getiren billboardlardan birinin fotoğrafını çeken ve diğer vatandaşlar gibi kendi hesabından paylaşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "AKP'li ve MHP'li meclis üyelerine anlatamadık, biz de halka anlatırız" dedi.

"ENFLASYONUN YÜZDE 100 OLDUĞU BİR ORTAMDA SATIN ALMA, HER DURUMDA KİRALAMAKTAN DAHA İYİDİR"

İzmitlinin parasının özel şirketlere peşkeş çekilmemesi ve belediyenin mal sahibi olması için yapılan talebin reddi sonrası Hürriyet, AKP ve MHP'li üyelerinin ret oyu vererek kentin kaynaklarının nasıl israfa uğrayacağını şehrin dört bir yanına astığı billboardlarla vatandaşların takdirine sundu. Konu ile ilgili paylaşım yapan bir diğer Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ise, "Enflasyonun yüzde 100 olduğu bir ortamda satın alma, her durumda kiralamaktan daha iyidir. Kamu menfaatidir" dedi.

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İzmit Belediyesi'nden Bilboardlu Tepki İzmit Belediyesi'nden Bilboardlu Tepki Fatma Kaplan Hürriyet'ten AKP'li Meclis Üyesi Tutuş'a: 'Hodri Meydan' Fatma Kaplan Hürriyet'ten AKP'li Meclis Üyesi Tutuş'a: 'Hodri Meydan'
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural; 'Akp'li ve MHP'li Meclis Üyelerine Anlatamadık, Biz de Halka Anlatırız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural; "Akp'li ve MHP'li Meclis Üyelerine Anlatamadık, Biz de Halka Anlatırız" - Son Dakika
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