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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür belgesi verildi

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kocaeli Kent Sempozyumu'nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet\'e teşekkür belgesi verildi
22.12.2023 - 11:31,
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kocaeli Kent Sempozyumu'nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılında Kocaeli Kent Forumu bugün başladı. Kocaeli Kent Forumu'na İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TMMOB Birlik Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, Kocaeli Kent Forumu Sekreteri Murat Kürekci, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, TMMOB'ya bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı.

HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Forumun açılış konuşmalarının ardından teşekkür plaketleri takdim edildi. Başkan Hürriyet de programa verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi aldı. Hürriyet'e belgesini TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma takdim etti.

Kaynak: ANKA
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