İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde iftar sofrasına katıldı - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde iftar sofrasına katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi\'nde iftar sofrasına katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde şubat ayının ikinci haftasında Hızır Orucu tutanlarla birlikte iftar sofrasına oturdu. Düzenlenen programda Hürriyet, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal ile iftar sofrasına katıldı. Hürriyet, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

15.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:49
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde iftar sofrasına katıldı.

Başkan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde şubat ayının ikinci haftasında Hızır Orucu tutanlarla birlikte iftar sofrasına oturdu.

Düzenlenen programda Hürriyet, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal ile iftar sofrasına katıldı. Hürriyet, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde iftar sofrasına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi'nde iftar sofrasına katıldı - Son Dakika
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