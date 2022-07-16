İzmit Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak - Son Dakika
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İzmit Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak

16.07.2022 16:51
İzmit Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet aracı alımı için kredi yetkisi ve Nikomedia Vakfı protokolü için imza yetkisi almak amacıyla Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet aracı alımı için kredi yetkisi ve Nikomedia Vakfı protokolü için imza yetkisi almak amacıyla Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

İzmit Belediye Meclisi, 5 Temmuz'da yapılan olağan meclis toplantısının ardından, Başkan Hürriyet'in çağrısıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 20 Temmuz Çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Son üç meclistir gündemde olan hizmet aracı alınması ve kredi yetkisi verilmesi bir kez daha meclis gündemine gelecek.

Olağanüstü meclisin diğer bir maddesi ise Nikomedia Vakfı Protokolü olacak. İzmit Belediyesi, Çukurbağ Nikomedia Kazıları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ile protokol imzalamış ve kazıların sponsorluğunu üstlenmişti. Çalışmalar kapsamında, İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ise AKP ve MHP'li üyeler karşı çıkmıştı.

Bu iki gündem maddesiyle toplanacak Belediye Meclisi, Hürriyet'in başkanlığında 20 Temmuz 2022 saat 15: 00'te, İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak - Son Dakika

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