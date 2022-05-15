İzmit Belediyesi'nden Hava Şehitlerini Anma Günü'nde Şehit Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nden Hava Şehitlerini Anma Günü'nde Şehit Ailesine Ziyaret

15.05.2022 10:51
İzmit Belediyesi'nden Hava Şehitlerini Anma Günü'nde Şehit Ailesine Ziyaret

İzmit Belediyesi yönetimi, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma günü kapsamında 1968 yılında Samsun’da şehit olan Hava Pilotu Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin eşi Feyzan Tanrıverdi ve oğlu Gökhan Tanrıverdi’yi evlerinde ziyaret etti.

İzmit Belediyesi yönetimi, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma günü kapsamında 1968 yılında Samsun'da şehit olan Hava Pilotu Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi'nin eşi Feyzan Tanrıverdi ve oğlu Gökhan Tanrıverdi'yi evlerinde ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın şehit Kadir Hasan Tanrıverdi'nin eşi Feyzan Tanrıverdi ve oğlu Gökhan Tanrıverdi'yi evlerinde ziyaret etti. Yapılan ziyarette,  şehitlerimizin emanetlerinin çok değerli olduğu vurgulanarak, İzmit Belediyesi üst yönetimi olarak her zaman kendilerinin yanlarında oldukları belirtildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit eşi Feyzan Tanrıverdi,  böyle ziyaretlerin ve hatırlanmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nden Hava Şehitlerini Anma Günü'nde Şehit Ailesine Ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi'nden Hava Şehitlerini Anma Günü'nde Şehit Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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