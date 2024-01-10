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İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Kıyafet Bağışı Kampanyası Başlatıyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Kıyafet Bağışı Kampanyası Başlatıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında düzenlenen kıyafet bağışı kampanyası, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla başlatılıyor. Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir kıyafetleri belirlenen stantlara getirerek bağış yapabilecekler. Bağışlanan kıyafetler, Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Kıyafet Bağışı Kampanyası Başlatıyor
10.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:18
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İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında kıyafet bağışı kampanyası başlatılacak.

İzmit Belediyesi, kış mevsiminin iyice kendini göstermesiyle birlikte İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bir kez daha kıyafet bağışı kampanyası başlatıyor. Kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçebilmek amacıyla organize edilen kampanya, 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri 41 Burda AVM, Arasta Park AVM ve Tuana Evleri Sitesi Yaya Kapısı önüne kurulacak stantlara getirebilecek. Bağış olarak alınan kıyafetler Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Stantlar iki gün boyunca 10.00 - 17.00 saatleri arasında bağış kabul edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Kıyafet Bağışı Kampanyası Başlatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Kıyafet Bağışı Kampanyası Başlatıyor - Son Dakika
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