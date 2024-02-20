İzmit Belediyesi YADEV\'te Otizm Semineri Düzenlendi

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İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evinde (YADEV) ailelere Dünya Asperger Sendromu Farkındalık Günü kapsamında otizm spektrum bozukluğu ile ilgili seminer verildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilip engelli çocuklar için oyun ve rehabilitasyon programları ile özel bireylere hizmet etmek amacıyla kente kazandırılan YADEV faaliyetlerine devam ediyor. Hem engelli ve özel bireylere hem de ailelerine hizmet veren YADEV'de Özel Eğitim Öğretmeni Volkan Alkan tarafından otizm spektrum bozukluğu ile ilgili seminer gerçekleştirildi. Dünya Asperger Sendromu Farkındalık Günü için yapılan seminere aileler ilgi gösterdi. - KOCAELİ