İzmit Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, senaryoya uygun bir biçimde yangının olduğu varsayılan kata ulaşarak, hem merdiven aracı ile hem de bina içerisinden müdahale gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü personellerine yönelik olarak "acil durum ekip eğitimi", "tahliye tatbikatı" ve "yangın söndürme tatbikatı" gerçekleştirildi. Eğitimde, Orman İşletme Müdürlüğü acil durum ekip personellerine yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri, tahliye prosedürleri hakkında teorik bilgiler sunuldu. Eğitimin pratik bölümünde ise taşınabilir yangın söndürücüler ve kullanım esasları anlatılarak, bu cihazlar ile müdahale çalışmaları gerçekleştirildi.

Tahliye tatbikatında ise yangın alarmının çalmasıyla birlikte tüm personel çalışma mahallerini terk ederek, acil çıkışlardan toplanma noktasına ulaştı. Burada alınan yoklamayla tüm personelin güvenli bir biçimde dışarı ulaşıp ulaşmadıkları kontrol edildi. Yangın alarmıyla aynı anda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na da ihbar verildi. Gelen itfaiye ekipleri, senaryoya uygun bir biçimde yangının olduğu varsayılan kata ulaşarak, hem merdiven aracıyla hem de bina içerisinden müdahale gerçekleştirdi. - KOCAELİ