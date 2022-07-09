İzmit'te Bayram Coşkusu - Son Dakika
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İzmit'te Bayram Coşkusu

09.07.2022 15:55
İzmit'te Bayram Coşkusu

İzmit Belediyesi, yarın 14.00 – 21.00 saatleri arasında İzmit Belediye Meydanı'nda Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmitliler saat 16.30'da Halk Bayramlaşması'nda buluşacak.

İzmit Belediyesi, yarın 14.00 – 21.00 saatleri arasında İzmit Belediye Meydanı'nda Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmitliler saat 16.30'da Halk Bayramlaşması'nda buluşacak.

İzmitliler, Kurban Bayramı'nı Belsa Plaza önünde kutlayacak. Yarın saat 14.00'te başlayacak etkinliklerde çocuk oyun atölyeleri, palyaço yüz boyama, akrobasi gösterileri, şekilli balon, pamuk şekeri, kostümlü masal kahramanları, balon şov ve patlamış mısır ikramı gibi birçok eğlence ve etkinlik düzenlenecek.

HÜRRİYET, İZMİTLİLERLE BAYRAMLAŞACAK

Halk Bayramlaşması ise saat 16.30'da Belsa Plaza önünde yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, program kapsamında kent halkıyla bayramlaşacak. Mobil ikram araçlarından 3 ayrı noktada limonata dağıtımı gerçekleştirilecek programda, 18.30'da geleneksel kavurma ve pilav ikramı da yapılacak.

KENT ORKESTRASI SAHNE ALACAK

7'den 70'e herkesin Kurban Bayramı coşkusunu yaşayacağı Halk Bayramlaşması'nda kapanışı, İzmit Kent Orkestrası yapacak. İzmit Kent Orkestrası akşam saat 19.30'da birbirinden hareketli parçalarla İzmitlilere müzik ziyafeti sunacak.

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Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit'te Bayram Coşkusu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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