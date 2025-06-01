İznik\'te Muhtarlık Seçimi Başladı

Bursa İznik ilçesindeki Eşrefzade Mahallesi muhtarlık seçimi bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda başladı. 4 bin seçmen için, 11 muhtar adayı yarıştı.

Yaklaşık 4 bin seçmenin kayıtlı olduğu mahallede, vatandaşlar 10 sandıkta oy kullandı. Seçim boyunca okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, sandık görevlileri sabah saatlerinden itibaren oy verme işlemlerini titizlikle sürdürüyor.

Seçim, 14 Aralık 2024 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Gocuk'un yerine görev yapacak kişi için yapılırken, aday sayısının fazla olması dikkat çekti. - BURSA