İznik\'te Yağmur Duası

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçiler kuraklık ve orman yangınlarına karşı yağmur duasına çıktı.

Son zamanlarda suların çekilmesi ve barajlardaki doluluğun hayli düşmesiyle kuraklığın iyice hissedildiği İznik ilçesinde, mahalle sakinleri çevre köylerle birlikte yağmur duası yaptı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede vatandaşlar, rahmet için ellerini semaya açtı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde uzun süredir yağış olmaması ve kuraklık tehdidinin artması üzerine mahalle halkı, komşu köylerle birlikte yağmur duası yaptı. Bölgede aylardır etkili bir yağışın görülmemesi tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Mahallede sebzeler kururken, otlar yandı, tarlalarda derin çatlaklar oluştu. Ormanlık alanlarda ise sararmalar dikkat çekmeye başladı. Kuraklığın etkileri giderek artarken, bölge halkı çözüm için manevi bir yol arayarak bir araya geldi.

İznik Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Halil Akın yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır köyümüze yağmur düşmediğinden dolayı ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Sebzelerimiz ve otlarımız yandı, tarlalarımız derin çatlaklarla doldu. Ormanlarımız sararmaya başladı. Bu duruma mahalle halkımızla birlikte çare ararken, Rabbimizden niyaz ve dua edelim dedik. Tüm komşu köylerle birlikte bir yağmur duası organizasyonu düzenledik. Rabbimizden tek dileğimiz, bir damla da olsa yağmur göndermesidir. İnşallah hayırlısıyla dualarımız kabul olur ve Rabbimiz bizlere yağmurunu esirgemez, düzenli olarak rahmetini üzerimizden eksik etmez" ifadelerini kullandı.

Mahalle meydanında gerçekleşen yağmur duasına çevre köylerden de yoğun katılım olurken, vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya açtı. Ardından ise vatandaşlara yemek ikram edildi. - BURSA