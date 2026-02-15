İznik'te Yaz Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
İznik'te Yaz Yoğunluğu Artıyor

15.02.2026 23:39
İznik'te mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar, ziyaretçi akınına neden oldu ve esnafın yüzü güldü.

BURSA'nın İznik ilçesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte ziyaretçi yoğunluğu arttı. Özellikle İznik Sahili ve Bazilika çevresinde hareketlilik gözlenirken, ören yerleri ve tarihi mekanlara ilgi dikkat çekti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine vatandaşlar hafta sonunu gezerek değerlendirdi. Bursa'nın İznik ilçesi de yoğunluktan nasibini aldı. Hafta sonu ve sıcaklıkların mevsim normallerinden yüksek olmasını değerlendiren vatandaşlar, nedeniyle tarihi surlar ve İznik Bazilikası çevresinde gün boyu yoğunluk yaşandı. İlçe merkezinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, otoparklarda doluluk oranı yükseldi. Yerli ve yabancı turistlerin artışıyla birlikte esnafın da yüzü güldü. Kafe ve restoranlarda doluluk oranları yükselirken, işletmeciler kış sezonunun ardından başlayan hareketliliğin ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

İznik Sahili'nde Bazilika'nın yanında kafe işletmeciliği yapan Bekir Uslu, yaşanan yoğunluğa ilişkin, "Havaların açılması ile birlikte İznik sokakları yoğun bir kalabalığa ulaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bazilika'dan dolayı İznik'in tanıtımı üst seviye çıktı, yerli ve yabancı turist akını başladı. Etrafa baktığınız zaman trafiğin durma noktasına geldiğini görürsünüz. Muhteşem bir güzellik, muhteşem bir hava var. İnsanlar da bu güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Öğlen saatinden sonra çoğunlukla yerel turist geliyor. Büyükşehir'de insanlar trafikten ve çalışmaktan psikolojik olarak yoruluyorlar. Tarihi ve doğası harika bir memleketimiz, harika bir güzelliğimiz var. Yan tarafımızda da Bazilika çıktıktan sonra turistlerin akınına uğradık. İnşallah bu güzelliği devam ederiz. Yetkililerden de İznik'e daha güzel şeyler, daha iyi katkılar sağlamasını bekliyoruz. Özellikle yolların ve araç park yerlerinin daha güzelleştirilmesini bekliyoruz. O zaman İznik'imiz daha da tadından geçilmeyen bir hal alır. Gelen misafirlerimizi çok güzel ağırlayacağımızı düşünüyorum. Ekonomik olarak da çok büyük katkısı var. Çünkü esnaf 3-4 aydır kış sezonundan dolayı kapalı gibiydi. Nüfusumuz düşük olduğu için iş yapamadık. Büyükşehir'den gelen vatandaşların ekonomiye çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Esnafın da işletmecilerin de yüzü gülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
