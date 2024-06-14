Jandarma 185 yaşında

Yerel

Samsun'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende Jandarma İkmal Üsteğmen Furkan Ardanuç tarafından Jandarma Genel Komutanlığı tarihçesinin okunmasının ardından Jandarma Binbaşı Murat Baykut da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Tören, konuşmalardan sonra anıt önünde çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. Törene Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, STK temsilcileri ve askerler katıldı.

Programın ardından Kıranköy Şehitliğinde de tören icra edildi. - SAMSUN