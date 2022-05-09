Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı - Son Dakika
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Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı

09.05.2022 00:57
Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı

Erzincan'da jandarma personeli 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

Erzincan'da jandarma personeli 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı personellerince şehit aileleri ziyaret edilerek, elleri öpüldü, hayır duaları alındı.

Konuya ilişkin, "Başta vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit anneleri olmak üzere, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin "Anneler Günü"nü kutladılar" denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma, 'Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı - Son Dakika


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