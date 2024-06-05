Jandarma baraj gölünde atık topladı - Son Dakika
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Yerel

Jandarma baraj gölünde atık topladı

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Karakaya Baraj Gölü'nde atık temizliği gerçekleştirdi. Balıkçılara ve vatandaşlara çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirme yapan ekipler, su altında ve kıyı şeridinde toplanan atıkları torbalayarak çöp konteynerlerine bıraktı.

05.06.2024 16:16
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Jandarma baraj gölünde atık topladı

MALATYA - Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timinde görevli dalgıçlar, baraj gölünde temizlik yaptı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Karakaya Baraj Gölü'nde etkinlik düzenledi.

Bölgede balıkçılık yapanlar ile vatandaşlara çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirmelerde de bulunan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Sualtı Arama Kurtarma Timleri daha sonra Karakaya baraj Gölü'ne dalış yaparak atık maddeleri topladı.

5 dalış ekibi, 7 çevre timi personeli ile gerçekleştirilen etkinlikte su altında ve kıyı şeridinde toplanan atıklar torbalanarak çöp konteynerlerine bırakıldı.

Kaynak: İHA

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