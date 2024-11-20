Jandarma Çine'deki şehit ailesini unutmadı - Son Dakika
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Yerel

Jandarma Çine'deki şehit ailesini unutmadı

Jandarma Çine\'deki şehit ailesini unutmadı

Aydın Çine ilçesinde jandarma ekipleri Duran ailesini ziyaret ederek, Şehit Komando Er Erkan Duran'ın kabrinde bakım ve çiçeklendirme yaptı.

20.11.2024 10:59
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Aydın Çine ilçesinde jandarma ekipleri Duran ailesini ziyaret ederek, Şehit Komando Er Erkan Duran'ın kabrinde bakım ve çiçeklendirme yaptı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Temmuz 1995 tarihinde Mardin ilinde şehit düşen Jandarma Komando Er Erkan Duran'ın Çine ilçesinde ikamet eden babası Durmuş Ali Duran ikametinde ziyaret edilerek kahraman şehidin babası ile şehidin kabrine gidilerek bakım ve çiçeklendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından şehitlerin aileleri ile kabirlerinin ziyaret edilmeye devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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