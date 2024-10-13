Jandarma'dan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Jandarma'dan Dolandırıcılık Uyarısı

Erzurum Jandarma, dolandırıcılığa karşı köylerde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

13.10.2024 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma köylerde dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendiriyor

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulukla mücadele konusunda toplum kolluk işbirliğini güçlendirmek maksadıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda gelişen teknolojik imkanlarla beraber son zamanlarda vatandaşlarımızın mağdur olduğu dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan toplam 234 mahallede 2 bin 77 vatandaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra edildi.

Önleyici kolluk devriyeleri ile sorumluluk alanında yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen çalışmaya paralel olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta muhtarlar, imamlar ve öğretmenler olmak üzere tüm kamu görevlilerine dolandırıcılık olaylarında farkındalık oluşturmak için seminerler veriliyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele konusunda icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Jandarma, Erzurum, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma'dan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:45 İstanbul’da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
20:36 İstanbul’da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 01:26:24. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma'dan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.