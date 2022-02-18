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Jandarma'dan yürek ısıtan hareket - Son Dakika

Jandarma'dan yürek ısıtan hareket

18.02.2022 09:55
Jandarma'dan yürek ısıtan hareket

Sivas'ta Jandarma ekipleri 150 sokak kedisine annelik yapan Hatice Alkan'a mama ve battaniye desteğinde bulundu.

Sivas'ta Jandarma ekipleri 150 sokak kedisine annelik yapan Hatice Alkan'a mama ve battaniye desteğinde bulundu.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Korum Tim Komutanlığı ekipleri 17 Şubat Dünya Kediler Gününde yürek ısıtan bir etkinliğe imza attı. Ekipler, kentte kiraladığı evde 150 sokak kedisine bakan Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Jandarma ekipleri kedilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve destek olunması noktasında Alkan'a battaniye ve mama yardımında bulundu. - SİVAS

Jandarma'dan yürek ısıtan hareket
Jandarma'dan yürek ısıtan hareket
Jandarma'dan yürek ısıtan hareket

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma'dan yürek ısıtan hareket - Son Dakika


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