Üye Girişi
Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu

20.01.2022 15:16
Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu ilçesinde bulunan Karacaören Şehit Mehmet Aykan Anaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu ilçesinde bulunan Karacaören Şehit Mehmet Aykan Anaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret etti. Çocukların kar heyecanına ortak olan jandarma ekipleri, çocuklarla birlikte kar topu oynadı.

Güvenli Okul Güvenli Gelecek projesi kapsamında faaliyetlerine aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğal hayatı ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri okul ziyaretlerini sürdürüyor. Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla ekipler bu kez Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Karacaören Şehit Mehmet Aykan Anaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret etti.

Yapılan ziyarette; okul ve çevresi denetlenerek öğrencilere suçtan korunma, güvenlik ile çevre, doğal hayatın korunması ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak çocuklara pati logolu maske ve Çevreci Çocuk Dergisi dağıtıldı. Okulda görevli kadın öğretmen ve çalışanlar ile velilere KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak KADES ve jandarma logolu anahtarlık ve dezenfektan, okulda bulunan öğrencilere de sömestr tatilinde okumaları için kitap, Jandarma Çocuk dergisi, jandarma şapkası, balon ve bayrak hediye edildi. Jandarma ekipleri ziyaret sonunda okulda eğitim gören çocuklarla birlikte kar heyecanı paylaşılarak kartopu oynayarak zaman geçirdi. - AYDIN

Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu
Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aydın, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu - Son Dakika


Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok         
15:11
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:58 CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement