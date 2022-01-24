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Jandarma ekipleri karla mücadelede vatandaşın yanında - Son Dakika

Jandarma ekipleri karla mücadelede vatandaşın yanında

24.01.2022 11:42
Jandarma ekipleri karla mücadelede vatandaşın yanında

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede vatandaşları yalnız bırakmadı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede vatandaşları yalnız bırakmadı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede yolda kalan vatandaşların imdadına yetişti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; karla mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlardan gelen yardım taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordinasyonu sağlayarak karşılamaya devam ediyor. Ekipler yoldan kalan vatandaşlara yardım ederek yol durumu hakkında da bilgiler verdi. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma ekipleri karla mücadelede vatandaşın yanında - Son Dakika


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