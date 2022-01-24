Jandarma ekipleri sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

- Jandarma ekipleri sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için kentin çeşitli bölgelerine yem bıraktı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanlar için çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri, kent genelinde sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bırakırken, gördüğü bazı kedi ve köpekleri ise elleriyle besledi. Yaban hayvanlarını da unutmayan ekipler, karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlara yonca ve saman bıraktı. Jandarmanın çalışmasından sonra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçilerinin doğaya bırakılan yemden faydalandığı görüldü.