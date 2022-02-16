Jandarma hem denetliyor hem eğitim veriyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri bir taraftan servis araçlarını denetliyor bir taraftan da öğrencilere trafik eğitimi veriyor.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri kırsalda hem servis araçlarının denetimine devam ediyor hem de okullarda öğrencilere trafik eğitimi veriyor. Denetimlerde servis araçlarının belirlenen kurallara uygunluğu kontör edilirken, eksiklikleri bulunan araçlar ile ilgili tutanak tutuluyor.

Eğitimlerde ise öğrencilerin trafik kuralları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar ve özellikle emniyet kemeri konusunda öğrencilere bilgiler veriliyor. - ADIYAMAN