Jandarma Kadınlar Günü\'nü Kutladı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri Kaymakam Sultan Doğru'ya çiçek takdim ederek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı personeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Germencik Kaymakamı Sayın Sultan Doğru'yu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Doğru'ya çiçek takdim edilerek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı. Kaymakam Doğru, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'na ince davranışından dolayı teşekkür etti. - AYDIN