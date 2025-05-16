Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine jandarma faaliyetleri tanıtıldı.
Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Atça Mahallesi'nde bulunan Atça Ali Sönmez İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere Motorlu Jandarma Asayiş Timleri tarafından sürpriz yapılarak ziyaret edildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan etkinlikte öğrencilere değerli oldukları hissettirilerek araç ve teçhizat tanıtıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Jandarma Öğrencilere Tanıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?