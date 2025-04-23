Jandarma Öğrencileri Sevindirdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Jandarma personelleri Zeytinalanı Şeyh İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti ve hediye takdim ederek öğrencilerin yüreklerini ısıttı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı öncesi Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri öğrenciler tarafından sevgiyle karşılandı. Jandarma Personeli öğrencilere meslekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar. Jandarma personelleri tarafından öğrencilere hediye takdim edildi. Öğrenciler Jandarma personellerinin verdiği hediye nedeniyle mutlu oldular. Jandarma Personeli öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - MUĞLA