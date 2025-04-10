Jandarma Personeline Eğitim Programı - Son Dakika
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Jandarma Personeline Eğitim Programı

Jandarma Personeline Eğitim Programı

Eskişehir'de Jandarma personeline yönelik gelişim destek eğitim programı başladı.

10.04.2025 16:19
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Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personelinin kişisel gelişimini desteklemek üzere çeşitli konuların yer aldığı eğitim programı hazırlandı.

Hizmet içi eğitim programının açılışı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Handan Deveci ve Doç. Dr. Şule Demirel Dingeç ile eğitim verecek öğretim elemanları katılım gösterdi.

"Eğitim hizmetlerimizi topluma yaygınlaştırma çabası içindeyiz"

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç konu ile ilgili şunları söyledi:

"Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra diğer bir önemli görevimizin de toplumsal katkı, yani bütün birey, grup, kurum ve kuruluşları ile mensubu olduğumuz şehir, toplum ve ülkeye kapasite ve yetkinliklerimiz çerçevesinde hizmet etmek olduğunun farkındayız. Bu noktada çalışma alanımız itibariyle resmi kurumların yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaya gayret etmekteyiz. Açılışını yapmak için hazır bulunduğumuz bu program da bu çerçevede Fakültemiz tarafından planlanmış olup her biri kendi alanında uzman olan çok kıymetli akademisyenlerimizin katkılarıyla yürütülmektedir."

"90 Jandarma Personeli eğitim sürecinden geçecek"

Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Handan Deveci, Prof. Dr. Baki Duy, Prof. Dr. Elvan Günel, Prof. Dr. Yusuf Levent Şahin, Prof. Dr. Ramazan Akdoğan, Doç. Dr. Elif Çimşir, Doç. Dr. Yıldız Kurtyılmaz, Doç. Dr. Ezgi Ekin Şahin, Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe Seymen Çakar, Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Uyar, Öğr. Gör. Dr. Dilek Turan ve Öğr. Gör. Başak Büyükuğurlu tarafından gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programı toplam 4 gün 24 saat boyunca sürecek. "İnsan Gelişiminde Değer Eğitimi", "Yapay Zeka Farkındalığı", "İnsan Hakları", Beden Dili ve Nefes Kullanımı", Stres Oluşumu ve Stresle Başa Çıkma", "Etkili İletişim", "Kendini Tanıma", "Çatışma Önleme ve Çözme" gibi konularda yaklaşık 90 Jandarma Personeli eğitim sürecinden geçecek. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Personeline Eğitim Programı - Son Dakika

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