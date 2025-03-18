Jandarma, şehit ailesini unutmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı personeli, Köşk'te şehit ailesini ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 26 Ağustos 1985 yılında şehit düşen kahraman Jandarma Er Necip Erdoğan'ın ailesi Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bulunan ikametinde ziyaret edildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin fedakarlığını ve ideallerini asla unutmayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" denildi. - AYDIN