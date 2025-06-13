Jandarma, Şehitleri Mezarı Başında Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Jandarma, Şehitleri Mezarı Başında Andı

13.06.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarmanın kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehitler mezarı başında dualar edildi. Şehit aileleri, vatan uğruna hayatını kaybeden yakınlarını anarken, duygusal anlar yaşandı. Programa katılan aileler, acılarının her zaman taze olduğunu ifade ederek, jandarmanın kendilerine gösterdiği destek için teşekkür ettiler. Etkinlikte, Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edilip, acılı ailelere başsağlığı dilendi.

Jandarma, şehitleri mezarı başında andı

Şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı

AYDIN - Jandarmanın kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitler mezarı başında dualarla anılırken, şehit aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kemer Şehitliği'nde düzenlediği etkinlikle şehitleri mezarı başında andı. Jandarmanın 186. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen etkinlikte, vatanı uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken, dualar edildi. Programa katılan şehit aileleri ise duygu dolu anlar yaşarken, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"Videolar, fotoğraflarla yaşatmaya çalışıyoruz"

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen evli ve iki çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın eşi Cansu Sağlam, acısının her zaman taze olduğunu ifade ederek, "Zaten unutamadığımız için, yenileniyor, tazeleniyor. Bitmiyor. Unutmadıkları için de jandarmamıza teşekkür ederim. Allah geride kalan askerlerimize, polislerimize yardımcı olsun. Onların ayağına taş değdirmesin. Tek duamız o. Biz zaten yarım kaldık. Allah başkasına göstermesin. Kimseye yaşatmasın. Kızım 2,5 aylık, oğlum 2,5 yaşındaydı. Zaman geçiyor, onlar büyüyorlar. Biz de yaşamaya çalışıyoruz. Kızım zaten hiç hatırlamıyor, oğlum 2,5 yaşındaydı. ya o da hatırlamıyor çok fazla. Hatta çoğu zaman unuttuğunu söylüyor. Videolar, fotoğraflar, bunlarla yaşatmaya çalışıyoruz. Yoksa hiç biri hatırlamıyor yani. Onlar için daha zor belki de hayat" dedi.

"Acısı yüreğimize oturdu kaldı"

Mardin'de, terör örgütü PKK tarafından Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Orkun Alparslan'ın annesi Feray Özen ise tek evladını kaybetmenin acısının her an yüreğinde olduğunu ifade ederek, "Büyük bir acı ve umutsuzluk hayat, sıkıcı, üzücü. Bir de senesi yaklaşıyor oğlumun. 9'uncu sene bitecek. Tek evladımdı. Acısı yüreğimize oturdu kaldı. Geçmiyor. Özlüyorum. Her zaman, her dakika, her saniye, nereye gitsem hep aklımda yani" şeklinde konuştu.

Programın ardından jandarma ekipleri acılı aileler ile yakından ilgilenerek başsağlığı diledi. Ayrıca jandarmanın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bey Camii'nde şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve mevlit okunacak. Cuma namazı çıkışında ise helva ve limonata ikramı yapılacak.

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma, Şehitleri Mezarı Başında Andı - Son Dakika

“Bulutlara komşu“ 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor "Bulutlara komşu" 161 metrelik kaydırak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
İsmail Kartal Persepolis’e Süper Lig’den transfer istiyor Çok sürpriz bir isim İsmail Kartal Persepolis'e Süper Lig'den transfer istiyor! Çok sürpriz bir isim
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer

14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:15
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
20:08
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:47
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
19:27
Emre Mor’dan sürpriz transfer
Emre Mor'dan sürpriz transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 15:46:39. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma, Şehitleri Mezarı Başında Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.