Üye Girişi
Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi - Son Dakika

Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi

20.01.2022 17:20
Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi

Kayseri'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi.

Kayseri'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, sahipsiz sokak hayvanları ile yılkı atlarının beslerken, bu hayvanların yoğun kış şartlarından etkilenmemesi için ilgili belediye başkanlıkları ile gerekli koordine kurularak bakım evlerine götürülmelerini sağladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi
Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi
Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Sokak Hayvanları, Jandarma, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi - Son Dakika


Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı         
17:21
Rusya Merkez Bankası, kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi Rusya Merkez Bankası, kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi         
17:20
83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf! 83 gündür aranan kadın hakkında canlı yayında kan donduran itiraf!         
17:12
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var         
15:56
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
17:20 Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:15 Hemşire Ömür Erez'i öldüren şahsın kaçtığı anlar kamerada
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:26:50. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement