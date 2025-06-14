Jandarma Teknolojisini Tanıttı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı teknolojik donanımını vatandaşlara tanıttı

DENİZLİ - Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 186. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada kullandıkları teknolojik donanımı vatandaşlara tanıttı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, trafik denetlemesinde, kaçakçılıkta, narkotikte, olay yeri incelemede ve operasyon timlerinde kullandığı en son teknolojik araç gereçleri, silahları ve mühimmatı vatandaşlara tanıttı. Denizli Delikliçınar Meydanında düzenlenen ekipman sergisinde vatandaşlar merak ettikleri soruları jandarmaya sorma fırsattı buldu. Özellikle yeni nesil teknolojiye sahip araçlar ve milli yazılımlarla güncellenen sistemler dikkat çekti. Ziyaretçilere, yaka kameralarının yazılım güncellemeleri sayesinde yüz tanıma sistemleriyle aranan kişilerin daha kolay yakalanabildiği, ve yerli üretim olan trafik denetleme radar sistemi ile gece ve gündüz trafik denetlemesi yapıla bildiği ve yakalaması olan araçların daha hızlı tespit edildiği bilgisi aktarıldı.