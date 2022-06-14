Jandarma Teşkilatı 183 yaşında

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü, Vali Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolünün katılımıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Komutanlık içerisinde yer alan Atatürk anıtına çelenk sunumu, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama törenleri, Vali Ali Çelik ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Murat Kırbaç'ın açılış konuşması ile devam etti.

Konuşmaların ardından törene katılan il protokolüne jandarmanın kullandığı ekipmanların bilgilendirilmesi yapıldı. Kutlama töreni, açılan fotoğraf serginin gezilmesi ile sona erdi.

Jandarmanın 183 yıldır ülkemizin savunmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Başkan Işık, "Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 183. yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin güvenliğinin ve asayişin sağlanması noktasında önemli rol üstlenen jandarmamız, bugün geldiği nokta itibariyle dünyada örnek gösteriliyor. Bu vesile ile şehit olan tüm jandarma mensuplarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.

Törene, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Murat Kırbaç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il protokolü ve askeri erkan katıldı. - KÜTAHYA