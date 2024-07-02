Yerel

Parkta yere uzanıp kadına bakarak kendini tatmin etti

Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

Jandarmadan dron destekli denetim

KİLİS - Kilis'te jandarma tarafından sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş Timleri sürücülere yönelik dron destekli denetim yaptı. Denetim, kentin birçok noktada gerçekleştirildi. Trafik Jandarma Timlerinin destek verdiği denetim, kazaların önlenmesi, azaltılması ve trafik kurallarına uyulması maksadıyla Kilis-Çukuroba-Polateli karayolunda uygulama noktası oluşturuldu.

İl genelinde yapılan denetimlerde, ağır tonajlı araçların belge kontrolü ile kişinin genel bilgi taraması üzerinden kimlik sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı belirtilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.