Justin Timberlake Konserinde Girişte Sorunlar - Son Dakika
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Yerel

Justin Timberlake Konserinde Girişte Sorunlar

01.08.2025 15:40
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Justin Timberlake'in İstanbul konserinde güvenlik nedenleriyle girişlerde yoğunluk ve aksaklıklar yaşandı.

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake'in 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserde, eylem tedirginliği sebebiyle girişlerde sıkıntı yaşandı. Yaklaşık 20 bin kişi alabilen İTÜ Stadyumu'na gelen biletli seyircilerin bir kısmı dışarıda kaldı. Girişlerde sıkı arama, kapılarda yoğunluğa neden oldu. Organizasyon şirketi yaptığı açıklamada Amerikalı sanatçının konseri öncesi, eylem bildirileri yayımlanması sebebiyle güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını bildirdi. Erken gelen seyirciler, kapılardaki kuyruğa takılırken saat 21.00'da başlayan konserde stadyumun bir bölümünün boş olduğu görüldü.

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 2014 yılında verdiği konserin ardından 30 Temmuz akşamı yeniden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda dinleyicilerle buluşurken stadyumun zemininde de seyirciler vardı. Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı, 2025 dünya turnesi çerçevesinde İstanbul'a gelirken biletleri 3 bin 500 ila 22 bin lira arasında satılan konser, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanının bazı giriş noktalarında yoğunluk yaşandı. Biletli seyirciler, alana konser başladıktan sonra girebildi. Sahneye yakın yerden yüksek fiyatlı bilet alanlarda arkalarda kaldı. Konser başladığında henüz alana giremeyenler de yaşanan rezaleti eleştirdikleri protesto videolarını paylaştılar. Etkinlikte yaşanan aksaklıklarla ilgili konserin organizasyon şirketi açıklama yaptı. Bazı seyirciler fazla bilet satıldığını ileri sürerken, ön taraflardaki pahalı bilet sahipleri de stadyuma girememekten şikayet ettiler.

"Konseri öncesi birçok grup tarafından eylem bildirileri yayımlandı"

Organizasyonu yapan BrandUnion'dan yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü sanatçı Justin Timberlake'in İstanbul konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu özel gece, sadece müzik açısından değil, kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir süreçten geçmiştir. Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup tarafından saldırı bildirileri yayımlanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde, muhtemel tehditler etkisiz hale getirilmiş, konser alanı bin kişilik çevik kuvvet ekipleri ve yüzlerce sivil polis ve Terörle Mücadele ekipleri ile korunmuştur. Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler, tamamen bu koruyucu tedbirlerin bir sonucudur. Bu süreçte sabır gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Justin Timberlake Konserinde Girişte Sorunlar - Son Dakika

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