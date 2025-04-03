Kabak Hasadı Geç Başladı

Kuraklık nedeniyle hasadına geç başlanan 'kabak' tarladan 50 TL'den alıcı buluyor

Çiftçi Selami Hurma:

"Don nedeniyle hasada 15 gün geç başladık"

Çiftçi Halit Abdo: "Tarladan 50 ila 60 TL'ye çıkan kabak marketlerde 90 ila 100 TL arasında satılıyor"

HATAY - Hatay'da kuraklık ve don nedeniyle hasadına 15 gün geç başlanılan kabak, tarladan kilogram fiyatı 50 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Hatay'da İlkbaharın gelmesiyle ürün hasadında bereketlilik yaşanmaya başlandı. Yılın ilk ayında etkili olan don, bu yıl bütün tarım ürünlerini hasadı olumsuz etkiledi. Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 85 dönümlük arazinin 20 dönümüne yılın ilk ayında kabak ekimi yapıldı. Yağmurun yağmaması ve don nedeniyle kabakta hasat 15 gün geç başladı. Don nedeniyle seraların zarar gördüğünü ifade eden çiftçi Selami Hurma, kabağın kilogram fiyatının 50 TL olduğunu ve marketlerden 90 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarla alıcı bulduğunu söyledi.

"Don nedeniyle hasada 15 gün geç başladık"

Yağmurun yağmaması ve don nedeniyle kabak hasadının 15 gün geç başladığını ifade eden Çiftçi Selami Hurma, "Burada kabak hasadı yapılıyor. Bu yıl don nedeniyle mahsul zayıf kaldı. Bu yıl yağmur yağmadı ve geç yetiştiği için zayıf oldu. 85 dönüm arazinin 20 dönümünde kabak ektik. Geçen yıla göre verim biraz zayıf yetişti. Kabak fiyatları normal şekilde gidiyor. Kabağın tarladan 60 ila 70 TL arasında alıcı bulunurken marketlerden 90 ila 100 TL arasında satılıyor. Bu yıl çok kuraklık oldu. Çünkü bu yıl iki sefer yağmur yağdı. Geçtiğimiz günlerdeki olan don nedeniyle arazimizin yüzde 30'u zarar gördü. Kabağı ilk ayın 10'unda ektik ve don olmasaydı 10 gün önce hasat başlayacaktık. Don nedeniyle 10 ila 15 gün hasada geç başladık" dedi.

"Tarladan 50 ila 60 TL'ye çıkan kabak marketlerde 90 ila 100 TL arasında satılıyor"

Don olmasına rağmen hasadın geçen yıla göre daha verimli olduğunu söyleyen çiftçi Halit Abdo, "Burada kabak hasadı yapıyoruz. Hasat iyi gidiyor. Don nedeniyle her çiftçinin 5 dönümünde 200 ila 300 sera zarar gördü. Bu yılki hasat geçen yıla göre daha iyiydi. Tarladan 50 ila 60 TL'ye çıkarken marketlerde 90 ila 100 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.